Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü canlı yayında açıkladı: Bayram sonrası... |Video

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede son rakamlar ne ifade ediyor? Bayramda sokak kısıtlaması kararı mücadeleyi nasıl etkileyecek? Okullarda eğitim öğretim yılının bitmesi nasıl yansıyacak? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Koronavirüsle mücadelede son rakamlar ne ifade ediyor? Bayramda sokak kısıtlaması kararı mücadeleyi nasıl etkileyecek? Okullarda eğitim öğretim yılının bitmesi nasıl yansıyacak? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Henüz daha atak tam sonlamadı bu dönemde bayram ziyaretini düşündüğümüzde baya endişeleniyorduk. Şu anda bu konuda endişemiz kalmadı. Hatasız kazasız atlamamız lazım.

Özlü'nün açıklamalarının satır başları;

İnşallah bayramdan sonra çok rahat günlere ulaşacağız hep birlikte.

DALGALANMANIN NEDENİ DAVRANIŞLARA BAĞLI

Çok önemli dalgalanma olmadı. Sayıları rakamları biz oluşturuyoruz. Önümüzdeki günlerde 3 haneli rakamlara ineceğiz bu da sevindirici.

81 İLDE KISITLAMA

4 günlük kısıtlamanın olumlu yansıması olacağını düşünüyorum. Bayram sonrası beklentilerimiz gayet iyi. Havalarında ısınmasıyla virüs kontrolünde başarılı olacağız diye düşünüyorum. Bunları yaparken kontrolü sürdürmek zorundayız.