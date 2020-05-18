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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Türkiye'de durum böyle giderse bayram sonu...

Koronavirüs Üyesi Prof. Dr. , 'nin virüs ile mücadelesindeki son durumu değerlendirdi. Özlü, yaptığı açıklamada Türkiye'de durum böyle giderse bayram sonu birinci dalgayı atlatmanın mümkün olabileceğini ifade etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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ÖZLÜ: TÜRKİYE'DE DURUM BÖYLE GİDERSE BAYRAM SONU...

üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, katıldığı televizyon programında koronavirüsle mücadeleyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kontrollü sosyal hayatta nasıl davranılması gerektiğini anlatan Prof Dr. Özlü, Türkiye'nin öncelikli hedefinin ilk dalgayı sonlandırmak olduğunu belirtti.

"BÖYLE GİDERSE BAYRAM SONU..."

Salgın sürecinde başa dönüşü engellemek için dikkat edilmesi gereken noktaları sıralayan Özlü, "Türkiye için en yoğunlaşmamız gereken, ilk dalgayı sonlandırmak. Birinci dalgada duraklama gibi geri dönme gibi risk olabilir. Böyle giderse bayram sonu itibarıyla birinci dalgayı atlatmış olabiliriz" dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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