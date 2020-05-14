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Son dakika: Kombide sincap avı! İtfaiye böyle çıkardı |Video

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Giriş: 14.05.2020 11:18
Son dakika haberi...Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bir evin balkonundaki kombiye giren yavru sincap, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gölcük ilçesi Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katında oturan İskender Öztürk, gece binanın yanında bulunan çam ağacından balkona giren sincabı gördü. Sincap bir süre sonra balkonda bulunan kombinin içerisine girdi.

İskender Öztürk, kendi imkanlarıyla sincabı çıkaramayınca, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, kombinin ön panelini açarak yavru sincabı çıkardı. Yavru sincap yeniden ağaçların bulunduğu alana bırakıldı. İskender Öztürk itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kombide sincap avı!
Kombide sincap avı!
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