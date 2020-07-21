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Son dakika: Kayıp Pınar Gültekin'den acı haber! Cansız beden ormanda bulundu

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Giriş: 21.07.2020 09:15
Son dakika haberi... Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cesedi ormanlık alanda bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik, canlı yayında aktardı.

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cesedi ormanlık alanda bulundu.

Gültekin'i bulmak için yürütülen çalışmalar Menteşe ilçesi Gülağzı mevkisindeki ormanlık alanda yoğunlaştırıldı.

Arama sonucunda bir varilin içerisinde Gültekin'in cesedi toprağa gömülü halde bulundu.

Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili C.M.A. gözaltına alındı.

C.M.A'nın Gültekin'i öldürüp, cesedini varil içinde ormanlık alana gömdüğünü itiraf ettiği öne sürüldü.

OLAY

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, aynı gün ablası Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Ailesi, genç kız için Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunmuştu.

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