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Son dakika: Katlı otoparka aracını park etti saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı! Ölümden kıl payı böyle kurtuldu

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Giriş: 21.10.2020 16:03
Güncelleme:21.10.2020 16:25
Son dakika haberi... Güvenlik kamerası akılalmaz bir anı kaydetti. Bir adam katlı otoparka otomobilini park ettikten saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı. Aniden tüm otopark çökerken bakın o sırada merdivenlerden inmekte olan adama ne oldu?

Son dakika haberi... Güvenlik kamerası akılalmaz bir anı kaydetti. Bir adam katlı otoparka otomobilini park ettikten saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı. Aniden tüm otopark çökerken bakın o sırada merdivenlerden inmekte olan adama ne oldu?

Katlı otoparka aracını park etti saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı! Ölümden kıl payı böyle kurtuldu KATLI OTOPARKA ARACINI PARK ETTİ SANİYELER SONRA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI! ÖLÜMDEN KIL PAYI BÖYLE KURTULDU

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