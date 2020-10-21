Son dakika haberi... Güvenlik kamerası akılalmaz bir anı kaydetti. Bir adam katlı otoparka otomobilini park ettikten saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı. Aniden tüm otopark çökerken bakın o sırada merdivenlerden inmekte olan adama ne oldu?

Son dakika haberi... Güvenlik kamerası akılalmaz bir anı kaydetti. Bir adam katlı otoparka otomobilini park ettikten saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı. Aniden tüm otopark çökerken bakın o sırada merdivenlerden inmekte olan adama ne oldu?