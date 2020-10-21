Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
21 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Katlı otoparka aracını park etti saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı! Ölümden kıl payı böyle kurtuldu Katlı otoparka aracını park etti saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı! Ölümden kıl payı böyle kurtuldu
Güvenlik kamerası akılalmaz bir anı kaydetti. Bir adam katlı otoparka otomobilini park ettikten saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı. Aniden tüm otopark çökerken bakın o sırada merdivenlerden inmekte olan adama ne oldu?
Giriş Tarihi: 21.10.2020 16:19 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 16:26
Suudi Arabistan'da kaydedilen görüntülerde bir adam çok katlı otoparka aracını park edip çıkışa yöneldi. O esnada merdivenlerden inen adam neye uğradığını şaşırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çok katlı otopark taşıdığı araçların ağırlığına dayanamayıp çöktü.
Merdivenlerdeki adam korkuyla başını iki elinin arasına aldı ancak şanslıydı.
ÖLÜMDEN SANİYELERLE KURTULDU
Otoparkın büyük bir bölümünün yıkılmasına rağmen merdivenlere bir şey olmadı. Yetkililer 50 aracın kullanılamaz hale geldiğini araçlarda mahsur kalanların da kurtarıldığını bildirdi.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN BU FOTOĞRAFTAN SANİYELER SONRA... Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar zamanlama harikası. Öyle anlarda, öyle şekillerde çekildiler ki sonrasını merak etmemek elde değil.