Son dakika: Katil zanlısı güvenlik kamerasında! İşte anne ve kardeşini öldüren güvenlik görevlisinin görüntüleri…

İstanbul Kartal'da anne ve kızı evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Gözaltına alınan güvenlik görevlisi Ahmet Özcan annesi ile kız kardeşini öldürdüğünü itiraf etti. Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Katil zanlısı cinayetin ardından evden böyle çıktı. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

Kartal Atalar Mahallesi'nde dün akşam anne Azime Özcan ve kızı Yasemin Özcan'ın bir dairede cesedine ulaşılmış ve olayın cinayet olduğu ortaya çıkmıştı.

İşte anne ve kardeşini öldüren güvenlik görevlisinin görüntüleri…