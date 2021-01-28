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Son dakika: Karadeniz'de ulaşıma kar engeli! Tokat - Sivas yolu kapandı

A Haber
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Giriş: 28.01.2021 09:56
Güncelleme:28.01.2021 10:17
Son dakika haberi... Tokat'ta, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Tokat- Sivas yolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Yolda olan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.

Kentte sabah saatlerinde yağan karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışı, Tokat- Sivas yolunda ulaşımı aksattı. Trafik ekiplerince Tokat'tan Sivas yönüne giden TIR ve benzeri ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.

Kara yolu üzerinde iki noktada trafik ekipleri tarafından araç geçişleri kontrollü sağlandı. Tokat- Sivas yolu üzerinde bulunan 1200 rakımlı Kızıliniş mevkisinde da sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Bazı sürücüler, araçlarına zincir takmak için çaba gösterdi. Karayolları ekipleri, yolun açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ulaşıma kar ve tipi engeli! Son durumu A Haber muhabiri aktardı ULAŞIMA KAR VE TİPİ ENGELİ! SON DURUMU A HABER MUHABİRİ AKTARDI

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