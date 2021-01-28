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Ulaşıma kar ve tipi engeli! Son durumu A Haber muhabiri aktardı

A Haber
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Giriş: 28.01.2021 10:14
Güncelleme:28.01.2021 10:17
Son dakika haberi... Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.

Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle polis ekipleri, kent merkezi çıkışında çekici ve TIR'ları benzin istasyonlarında bekletiyor.

Kar yağışının etkili olduğu Kızıliniş ve Çamlıbel geçidinde ekiplerin kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Son dakika: Karadenizde ulaşıma kar engeli! Tokat - Sivas yolu kapandı SON DAKİKA: KARADENİZ'DE ULAŞIMA KAR ENGELİ! TOKAT - SİVAS YOLU KAPANDI

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