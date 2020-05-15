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Son dakika: Kanser hastası down sendromlu 10 yaşındaki Mustafa koronavirüsü yendi Recep dedesine mesaj gönderdi |Video

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Giriş: 15.05.2020 14:40
Güncelleme:15.05.2020 14:44
Son dakika haberi... Gaziantep'te yaşayan 10 yaşındaki kanser hastası down sendromlu Mustafa Karaoğlan, koronavirüs mücadelesini kazandı. Plazma tedavisiyle virüsü yenen Karaoğlan, A Haber canlı yayınında ailesiyle birlikte taburcu oldu. Sedyeyle taburcu olan Mustafa, elinde “Recep dede seni çok seviyorum görmek istiyorum” ifadeleri yazılı kağıtla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi. Baba Yunus Karaoğlan, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyor. Televizyona çıktığı zaman ‘benim dedem’ diyor. Kaç dedem var denildiği zaman ‘3 dedem var’ diyor.” dedi. Gaziantep Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise nasıl bir tedavi uygulandığını canlı yayında anlattı.

Gaziantep'te yaşayan 10 yaşındaki kanser hastası down sendromlu Mustafa Karaoğlan, koronavirüs mücadelesini kazandı. Plazma tedavisiyle virüsü yenen Karaoğlan, A Haber canlı yayınında ailesiyle birlikte taburcu oldu.

3 DEDEM VAR DİYOR

Sedyeyle taburcu olan Mustafa, elinde "Recep dede seni çok seviyorum görmek istiyorum" ifadeleri yazılı kağıtla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi. Baba Yunus Karaoğlan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor. Televizyona çıktığı zaman 'benim dedem' diyor. Kaç dedem var denildiği zaman '3 dedem var' diyor." dedi.

Gaziantep Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise nasıl bir tedavi uygulandığını canlı yayında anlattı.

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