Bakan Kurum: Eylem gündemi hedeflerimizi Bonn’da açıklayacağız

İstanbul Sıfır Atık Forumu kapsamında düzenlenen COP31 Bakanlar Diyaloğu Toplantısına katılan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Küçük niyetlerle başlayıp bugün devasa bir projeye dönüşen, artık sınırlarımızı aşan, dünyada birçok ülkenin kabul ettiği Sıfır Atık Projesi COP31 gündemimizde de yer alıyor. Burada 3 gün boyunca toplantılar, istişareler yapılacak ve burada yapılacak istişareler sonrasında da Sıfır Atık vizyonuna, hedefine ilişkin COP31’de tüm dünyaya bir proje ortaya koymak istiyoruz” dedi.