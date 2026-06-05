CHP'de yeni parti çatlağı! "Bu yol doğru yol değil"

CHP'de kurultay davası ve "mutlak butlan" tartışmalarının gölgesinde yeni parti iddiaları parti içindeki gerilimi daha da artırdı. A Haber canlı yayınında konuşan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Özgür Özel'e kendi ekibi içinden "Bu iş doğru iş değil, bu yol doğru yol değil" itirazlarının yükseldiğine yönelik kulis bilgilerini paylaştı. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu ise Özel'e yakın birçok milletvekilinin CHP'den ayrılma konusunda kararsız olduğunu ve yeni bir oluşuma sıcak bakmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun beklenen grup konuşması öncesi ana muhalefetteki güç mücadelesinin daha da sertleşmesi bekleniyor.