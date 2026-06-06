Konum bilgisi güvenliğinizi tehlikeye atabilir! Uzman isim uyardı…

Sosyal medyada paylaşılan konum ve yaşam rutinleri, suçlular için adeta yol haritasına dönüşüyor. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber’de yaptığı açıklamada Polat ailesine ilişkin İzmir Çeşme'de yaşanan kanlı saldırıyı örnek göstererek dijital ayak izlerinin oluşturduğu tehlikeye dikkat çekti. Kırık, özellikle canlı konum ve tatil paylaşımlarının hem mal hem de can güvenliğini riske attığını vurguladı. Uzman isim, vatandaşlara "Gidince değil, dönünce paylaşın" diyerek TBT yöntemini önerdi.