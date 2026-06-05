5 aylık enflasyon farkı netleşti: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş listesi

A Haber ekranlarında Cansın Helvacı’nın konuğu olan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren zam oranlarını açıkladı. 5 aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte memur ve memur emeklileri için yüzde 12,41’lik artış kesinleşirken; Erdem, üniversite mezunu memurdan polise, hemşireden teknisyene kadar tüm meslek gruplarının yeni maaşlarını kuruşu kuruşuna hesaplayarak izleyicilerle paylaştı.