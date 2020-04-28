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Son dakika: Kadir Şeker, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı | Video

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28.04.2020
Son dakika haberi... Konya'da sevgilisi Ayşe D.'ye (35) şiddet uygulayan Özgür Duran'ı (32) engellemek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kadir Şeker, bugün saat 11.30'da ilk kez hakim karşısına çıkacaktı.

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