Son dakika | Kademeli normalleşme döneminde dönüşler başladı! Otogar ve havalimanları kilit

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesi ve "kademeli normalleşme"nin başlamasıyla otogar, havalimanı ve kente girişlerin sağlandığı ana yollarda yoğunluk görülüyor. Öte yandan bayram dönüşlerinde yaşanan yoğun trafik hava böyle görüntülendi.

Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan uygulama bu sabah itibarıyla sona erdi.

"Tam kapanma"da zorunlu haller dışında izin verilmeyen şehirler arası seyahatler, "kademeli normalleşme"yle esnetildi.

Uygulamanın başlamasıyla İstanbul'dan ayrılmak isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketliliğe neden oldu.

Araçlara binmeden önce yolcuların ateş ölçümü yapıldı.

Bir otobüs firmasında çalışan Hakan Kalaycı, saat 09.00-12.00 arasındaki otobüs seferlerinde yoğunluk olduğunu belirterek, "Şoför arkadaşlar yüzde 50 kapasiteyle gitti ve yüzde 50'lik kapasitenin hepsi doluydu. Kısıtlamalar bittiği için bugün yoğunluk yaşandı. İstanbul'dan sabah saatlerinde Bursa, İzmir Ankara istikametinde kapasite yüzde 50 ile araçların hepsi doluydu. Yer bulamayan yolcular oldu, aradılar ama yer yoktu." diye konuştu.Harem Otogar'da da İstanbul'dan ayrılmak isteyenler, otobüslerinin sefer saatlerini bekliyor.HAVALİMANLARINDA HAREKETLİLİK

Şehirler arası seyahatin esnetilmesiyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da hareketlilik yaşanıyor. Kısıtlamanın sona erdiği 05.00'ten itibaren yolcular havalimanına gelmeye başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçen hafta ortalama günlük 200 uçuş yapılırken, bugün 400 sefer gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İstanbul Havalimanı'nda da yoğunluk nedeniyle terminal girişinde ve biletleme işlemlerinin yapıldığı kontuarlarda kuyruk oluştu.

DÖNÜŞ TRAFİĞİ ÇİLESİ BAŞLADI

Emniyet birimleri, tam kapanma sonrası başlayan dönüşler nedeniyle kara yollarında oluşabilecek aksaklıkların önüne geçmek için havadan ve karadan koordineli çalışma yürütüyor.Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Trafik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, bayram tatili ve tam kapanmanın sona ermesiyle dönüş yoluna geçen vatandaşların oluşturduğu yoğun trafik nedeniyle olabilecek trafik kazalarının önüne geçebilmek için koordineli bir çalışma yapıyor..

Ankara'yı diğer illere bağlayan ana arterler polis helikopteri tarafından denetleniyor.

Yoğun olan güzergahlardaki trafik akışının hızlandırılması için yerdeki ekipler ile koordinasyon içerisinde çalışan helikopter ekibinin denetimleri Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.

Havadan denetlenen kara yolu trafiğinde kurallara uymayan sürücüler, karadaki ekiplere bildiriliyor.

Helikopter ekibi, trafik kuralı ihlallerinin yanı sıra tır, kamyon ve tanker gibi ağır tonajlı araçların yoğunluğu nedeniyle trafik akışının yavaşladığı noktaları da bildirerek yerdeki ekiplerin trafiği çok daha hızlı şekilde kontrolünü sağlıyor.

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ DENETİMLER HAFTA BOYU SÜRECEK

Alınan tedbirlerle ilgili AA muhabirine bilgi veren EGM Trafik Daire Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç, 29 Nisan'da başlayan tam kapanma tedbirlerinin bugün sona ermesi ile şehirler arası kara yollarında yoğun bir trafik akımı beklediklerini belirtti.

Saraç, bu trafik akımının doğru yönetilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması noktasında İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde bu haftayı kapsayacak şekilde denetimler gerçekleştirilmesi için ilgili birimlere talimat verildiğini ifade etti.

Bu talimat doğrultusunda trafik birimlerinin kara yollarında daha görünür olması ve denetimlere ağırlık verilmesi yönünde adım attıklarını ifade eden Saraç, tedbirler kapsamında gereken kurallara uyulmasının son derece önem taşıdığını kaydetti.

Saraç, hafta boyunca yapılacak denetimlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Ekiplerimiz bu süreçte daha fazla görünür olarak kara yollarında trafik güvenliğini sağlamak için faaliyet icra edecekler. Bu kapsamda illerde alınan tedbirleri denetlemek için merkez birimimizden denetim personeli görevlendirildi. Havadan trafik kontrolü yapılacak, terminallerde şehirler arası seyahat yoğunluğuna bağlı olarak izinsiz taşımacılık yapılmaması noktasında denetimler sıklaştırılacak. Tarımsal bir döneme giriyoruz, bu faaliyetlerin olduğu noktalarda tarım araçlarına yönelik denetimlerimiz devam edecek. Alkol ve hız denetimlerimiz, emniyet kemeri denetimlerimiz trafik güvenliğini sağlamaya yönelik olarak sürdürülecek."

Vatandaşlara da bazı hatırlatmalar yapan Saraç, trafik güvenliğinin en az denetimler kadar önemli bir ayağının da kurallara uymak olduğunu vurgulayarak, "Özellikle vatandaşlarımızın seyahatlerini bu haftaya yaymaları, aynı anda seyahat etmemeleri, farklı noktalardan ve farklı günlerde yolculuk etmeleri son derece önemli. Yine uykusuz, yorgun araç kullanmaktan ve hızdan uzak durmaları, araç içeresinde herkesin emniyet kemeri kullanması, trafik kurallarını ihlalden kaçınmaları, seyahat sırasında cep telefonu kullanmamaları önem teşkil ediyor. Son günlerde kazaların başlıca nedeni cep telefonu kullanımına dayanıyor." ifadelerini kullandı.

Havadan ve karadan yürütülen denetimler yurt genelinde hafta boyunca sürecek.