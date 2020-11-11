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Son dakika: İzmir'de Tüpraş boru hattında hırsızlık! İşte orman içindeki petrol hırsızlığı düzeneği

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Giriş: 11.11.2020 13:45
Güncelleme:11.11.2020 14:03
Son dakika haberi... İzmir Aliağa'daki Tüpraş yakınındaki petrol istasyonuna giden boru hattına giren hırsızlar suçüstü yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi düzeneğin olduğu bölgeden aktardı.

Tüpraş yakınındaki petrol istasyonuna giden boru hattına giren zanlılar orman içine düzenek yaptı.

Hazırladıkları düzenek ile boru hattından petrol çalan hırsızlar dolu tanker ile suçüstü yakalandı.

5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Orman içinde petrol hırsızlığı düzeneği
Orman içinde petrol hırsızlığı düzeneği
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