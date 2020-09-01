Son dakika: İzmir'de kadından market sahibine tuhaf tehdit

Son dakika haberi... İzmir'in Buca ilçesinde markete gelen bir kadın para üstünü eksik aldığını söyleyip tırnakçılık yöntemiyle market sahibini dolandırmaya çalıştı. Market sahibinin durumu fark edip kadını sert bir şekilde uyarması üzerine dolandırıcı kadın garip bir tehditte bulundu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.