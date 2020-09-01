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Son dakika: İzmir'de kadından market sahibine tuhaf tehdit

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Giriş: 01.09.2020 16:22
Güncelleme:01.09.2020 16:30
Son dakika haberi... İzmir'in Buca ilçesinde markete gelen bir kadın para üstünü eksik aldığını söyleyip tırnakçılık yöntemiyle market sahibini dolandırmaya çalıştı. Market sahibinin durumu fark edip kadını sert bir şekilde uyarması üzerine dolandırıcı kadın garip bir tehditte bulundu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Son dakika: İzmirde kadından market sahibine tuhaf tehdit SON DAKİKA: İZMİR'DE KADINDAN MARKET SAHİBİNE TUHAF TEHDİT

Kadından market sahibine tuhaf tehdit
Kadından market sahibine tuhaf tehdit
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