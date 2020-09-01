01 Eylül 2020, Salı
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Son dakika: İzmir'de kadından market sahibine tuhaf tehdit

haberi... 'in ilçesinde markete gelen bir kadın para üstünü eksik aldığını söyleyip tırnakçılık yöntemiyle sahibini dolandırmaya çalıştı. Market sahibinin durumu fark edip kadını sert bir şekilde uyarması üzerine dolandırıcı kadın garip bir tehditte bulundu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.09.2020
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Son dakika: İzmir'de kadından market sahibine tuhaf tehdit

Gediz Mahallesi'ndeki bir markete gelerek 2 cips alan bir kadın, 200 TL verdi. Daha sonra aldığı para üstünün bir kısmını el çabukluğuyla cüzdanının altına sakladı.

Son dakika: İzmir'de kadından market sahibine tuhaf tehdit

Paranın eksik olduğunu iddia eden kadın, tırnakçılık yöntemiyle market sahibini dolandırmaya çalıştı. Durumu fark eden market sahibi kadına bağırarak tepki gösterdi.

Son dakika: İzmir'de kadından market sahibine tuhaf tehdit

Bunun üzerine ismi öğrenilemeyen kadın, bakkala dönerek, 'Bana zorla tecavüz ediyor derim ha, sen kime bağırıyorsun' diyerek tehditler savurdu.

Son dakika: İzmir'de kadından market sahibine tuhaf tehdit

O anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dolandırıldığını anlayan market sahibinin elindeki paraları hızlıca alıp kadını kovmaya çalıştığı görüldü.

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Son dakika: İzmir'de kadından market sahibine tuhaf tehdit

Dolandırıcı kadının olay yerinden ayrıldığı, market sahibinin ise şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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