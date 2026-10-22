Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı! 1 ölü, 8 yaralı
Suudi Arabistan'ın Dammam kentindeki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda yabancı uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Riyad yönetimi, yaralıların hastaneye kaldırıldığını açıklarken, havalimanında hasara yol açan saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği henüz belirlenemedi. Öte yandan Yemen'deki Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın doğusunda 4 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini duyurdu.