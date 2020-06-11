11 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: İzmir'de ezan provokasyonu sonrası flaş gelişme! Müezzin ve imamlara eğitim veriliyor |Video

Son dakika: İzmir'de ezan provokasyonu sonrası flaş gelişme! Müezzin ve imamlara eğitim veriliyor |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.06.2020 11:55
Güncelleme:11.06.2020 11:59
Son dakika haberi... İzmir'deki bazı camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapılmasının ardından her camide ayrı ayrı ezan okunduğu eski sisteme dönüldü. İmam ve müezzinler, ezanı güzel okumak için açılan kurslarda eğitime alındı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe, canlı yayında detayları İzmir’den aktardı. İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, detayları A Haber'de anlattı.

Son dakika haberi... İzmir'deki bazı camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapılmasının ardından her camide ayrı ayrı ezan okunduğu eski sisteme dönüldü. İmam ve müezzinler, ezanı güzel okumak için açılan kurslarda eğitime alındı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe, canlı yayında detayları İzmir'den aktardı. İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, detayları A Haber'de anlattı.

MÜEZZİN VE İMAMLARA EĞİTİM VERİLİYOR

İzmir İl Müftüsü Şükrü Balkan, "Her hocamızın mevcut olan sesini nasıl kullanabilir, kapasiteleri yukarıya taşımak adına ezanları güzelleştirmek adına eğitimlere başladık" ifadelerini kullandı.

İzmir'de, geçen ay meydana gelen olayda, merkezi sistemin frekansına korsan şekilde giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, İzmir'deki bazı camilerden müzik yayını yaptı. O anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sonrasında Müftülük ve Savcılık soruşturma başlattı. Tepki çeken olayda, saldırıyı kimin yaptığı henüz belirlenemezken, bu olayın tekrar yaşanmaması için eskiye dönülmesine ve merkezi sistem yerine, camilerdeki görevlilerin vakit gelince ezanı birebir kendilerinin okumasına karar verildi. Bu uygulama için il genelindeki imam ve müezzinlere, ezanı güzel okuma dersleri verilmesi için harekete geçildi. İlk etapta 36 noktada uzman hocaların eğitmenliğinde kurs açıldı. Yine ilk etapta 400 imam ve müezzin kursa katıldı. Bu haftanın ilk günü açılan ilk kursun 80 saat süreceği; merkezi sistemin olmadığı dönemde olduğu gibi her camideki görevlilerin kendi cihazından ezanı okuyacağı belirtildi.

MAKAMLAR ÖĞRETİLİYOR

İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, kursları ziyaret etti. Kurs noktalarından Şadırvanaltı Camii'ne gelen Müftü Balkan, çalışmaları yerinde inceledi. Alsancak Hocazade Müezzini Muhammed Emin Ayaz (31) tarafından verilen eğitimde kursiyerlere sabah namazını Saba makamında, öğle namazını Uşak makamında, ikindi namazını Rast makamında, akşam namazını Segah makamında ve yatsı namazını ise Hicaz makamında okuma dersleri veriliyor.

İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, "Merkezi sistemden çıktığımız bu günlerde hocalarımız ezanı kendi camilerinde okuyacak. Kursiyerler ezanı makamlarına öte okuyacak. İnşallah kurslar bittiğinde güzel olan ezanlarımız daha güzel okunacak" dedi.

Merkezi sisteme giren kişi yada kişilerin kim olduğunun belirlenmesi için araştırmanın sürdüğünü belirten Balkan, Savcılığın tahkikatının sürdüğünü kaydetti.

Konak Selvili Mescit İmamı Ali Hasyüncü kurs hakkında (38), "Bizim için çok faydalı oluyor. İzmir'deki son hadiseden sonra faydalı bir kurs oldu. Daha güzel ezan okumamıza katkı sağladı" dedi.

İzmir saldırı sonrası merkezi sistemden çıktı! Her müezzin kendi camisinde ezan okuyacak İZMİR SALDIRI SONRASI MERKEZİ SİSTEMDEN ÇIKTI! HER MÜEZZİN KENDİ CAMİSİNDE EZAN OKUYACAK
Son dakika: İzmir’de ezan provokasyonları! Camiler üzerinden yeni bir plan mı? |Video SON DAKİKA: İZMİR'DE EZAN PROVOKASYONLARI! CAMİLER ÜZERİNDEN YENİ BİR PLAN MI? |VİDEO
CHP camide müzik skandalına alkış tutan Özdemir için partimizle ilişkisi yok demişti! Gerçek ortaya çıktı CHP 'CAMİDE MÜZİK' SKANDALINA ALKIŞ TUTAN ÖZDEMİR İÇİN ''PARTİMİZLE İLİŞKİSİ YOK'' DEMİŞTİ! GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
İzmirdeki camide müzik skandalıyla ilgili flaş gelişme! CHPli Banu Özdemir gözaltına alındı İZMİR'DEKİ 'CAMİDE MÜZİK' SKANDALIYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME! CHP'Lİ BANU ÖZDEMİR GÖZALTINA ALINDI

Ezan provokasyonu sonrası flaş gelişme
Ezan provokasyonu sonrası flaş gelişme
O ilde keşfedildi! Tepenin tam zirvesinde
O ilde keşfedildi! Tepenin tam zirvesinde
5 TL vermeyince böyle bıçaklandı
5 TL vermeyince böyle bıçaklandı
LGS adayları sınava sayılı günler kala ne yapmalı?
LGS adayları sınava sayılı günler kala ne yapmalı?
Cumhurbaşkanlığı'nın hediye paketleri ulaştırıldı
Cumhurbaşkanlığı'nın hediye paketleri ulaştırıldı
Terapi odaları! Şoke eden detaylar...
Terapi odaları! Şoke eden detaylar...
Son model gelin arabası
Son model gelin arabası
Gizli kapının arkasından çıkan şoke etti!
Gizli kapının arkasından çıkan şoke etti!
Önce otobüs sıkıştırdı sonra da...
Önce otobüs sıkıştırdı sonra da...
Sesler mahalleyi inletti! Hemen polisi aradılar
Sesler mahalleyi inletti! Hemen polisi aradılar
Günler sonra yurt dışına ilk uçuş!
Günler sonra yurt dışına ilk uçuş!
Terör örgütüne şafak vakti baskını
Terör örgütüne şafak vakti baskını
Daha Fazla Video Göster