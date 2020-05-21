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İzmir'deki 'camide müzik' skandalıyla ilgili flaş gelişme! CHP'li Banu Özdemir gözaltına alındı

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Giriş: 21.05.2020 20:51
Son dakika haberi... İzmir’deki bazı ilçelerde bulunan camilerin hoparlörlerinden komünist devrim şarkısı ‘Çav Bella’nın çalınmasını övgüyle karşılayan CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir gözaltına alındı. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Sercan Bilgi aktardı.
İzmir'deki 'camide müzik' skandalıyla ilgili flaş gelişme! CHP'li Banu Özdemir gözaltına alındı
İzmir'deki 'camide müzik' skandalıyla ilgili flaş gelişme! CHP'li Banu Özdemir gözaltına alındı
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