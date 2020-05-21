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İzmir'deki 'camide müzik' skandalıyla ilgili flaş gelişme! CHP'li Banu Özdemir gözaltına alındı
Son dakika haberi... İzmir’deki bazı ilçelerde bulunan camilerin hoparlörlerinden komünist devrim şarkısı ‘Çav Bella’nın çalınmasını övgüyle karşılayan CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir gözaltına alındı. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Sercan Bilgi aktardı.