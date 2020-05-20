CHP 'camide müzik' skandalına alkış tutan Özdemir için ''partimizle ilişkisi yok'' demişti! Gerçek ortaya çıktı

CHP'li Banu Özdemir, minare korsanlığını müzik coşkusuyla kutladı ve dört cami minaresinden "Çav Bella"nın şarkısının dinletilmesinin görüntülerini paylaşmış ve bu duruma alkış tutmuştu.

Bu durum üzerine CHP'de çarşı pazar karıştı ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, açıklama yapma zorunluluğu hissederek, Özdemir'in CHP ile aktif olarak ilişiğinin olmadığını iddia etti.

KILIÇDAROĞLU VE CHP'LİLERLE DEFALARCA GÖRÜŞMÜŞ!

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in ''partimizde aktif bir görevi yoktur'' dediği Banu Özdemir'in Instagram hesabında Kılıçdaroğlu ve CHP'li isimlerle defalarca görüştüğü ortaya çıktı.

TWITTER VE INSTAGRAM HESAPLARINDA ''İL BAŞKAN YARDIMCISI'' İBARESİ!

Camide müzik skandalına destek veren Banu Özdemir'in Twitter ve Instagram'da ''CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı'' unvanını kullanmaya devam ettiği görülüyor.

İZMİR MÜFTÜLÜĞÜ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İzmir Müftülüğü; İzmir'de bazı camilerde aynı anda Çav Bella şarkısının çalınmasına ilişkin açıklamada bulundu ve "Kimliği belirsiz kişiler tarafından merkezi ezan sistemine yasadışı bir şekilde girilerek sabotaj gerçekleştirilmiştir. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu" denildi.

İŞTE BANU ÖZDEMİR'İN SKANDAL PAYLAŞIMLARI!

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, cami minarelerinden "Çav Bella" şarkısının dinletmesini dört tweet atarak duyurdu. Özdemir, dört ilçedeki camiden şarkının dinletildiğini gösteren videolar paylaştı ve paylaşımlarına müzik notaları ekledi.

Ahaber.com.tr ÖZEL