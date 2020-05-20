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CHP 'camide müzik' skandalına alkış tutan Özdemir için ''partimizle ilişkisi yok'' demişti! Gerçek ortaya çıktı

İl Başkanı ''camide müzik'' skandalına alkış tutarak defalarca paylaşım yapan için ''Bazı paylaşımlarda adı geçen Banu Özdemir'in partimizde aktif bir görevi yoktur.'' ifadelerini kullandı. İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in bu açıklamasına rağmen Banu Özdemir'in Twitter ve Instagram hesaplarında ''CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı'' yazmasının yanı sıra CHP Genel Başkanı ve CHP'li isimlerle, muhtelif zamanlarda toplantılara katıldığı fotoğraflar yer alıyor.

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Giriş Tarihi: 21.05.2020
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CHP 'CAMİDE MÜZİK' SKANDALINA ALKIŞ TUTAN ÖZDEMİR İÇİN ''PARTİMİZLE İLİŞKİSİ YOK'' DEMİŞTİ! GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

'li , minare korsanlığını müzik coşkusuyla kutladı ve dört cami minaresinden "Çav Bella"nın şarkısının dinletilmesinin görüntülerini paylaşmış ve bu duruma alkış tutmuştu.

Bu durum üzerine CHP'de çarşı pazar karıştı ve CHP İl Başkanı , açıklama yapma zorunluluğu hissederek, Özdemir'in CHP ile aktif olarak ilişiğinin olmadığını iddia etti.

KILIÇDAROĞLU VE CHP'LİLERLE DEFALARCA GÖRÜŞMÜŞ!

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in ''partimizde aktif bir görevi yoktur'' dediği Banu Özdemir'in Instagram hesabında Kılıçdaroğlu ve CHP'li isimlerle defalarca görüştüğü ortaya çıktı.

TWITTER VE INSTAGRAM HESAPLARINDA ''İL BAŞKAN YARDIMCISI'' İBARESİ!

Camide müzik skandalına destek veren Banu Özdemir'in Twitter ve Instagram'da ''CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı'' unvanını kullanmaya devam ettiği görülüyor.

İZMİR MÜFTÜLÜĞÜ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
İzmir Müftülüğü; İzmir'de bazı camilerde aynı anda Çav Bella şarkısının çalınmasına ilişkin açıklamada bulundu ve "Kimliği belirsiz kişiler tarafından merkezi ezan sistemine yasadışı bir şekilde girilerek sabotaj gerçekleştirilmiştir. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu" denildi.

İŞTE BANU ÖZDEMİR'İN SKANDAL PAYLAŞIMLARI!

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, cami minarelerinden "Çav Bella" şarkısının dinletmesini dört tweet atarak duyurdu. Özdemir, dört ilçedeki camiden şarkının dinletildiğini gösteren videolar paylaştı ve paylaşımlarına müzik notaları ekledi.

Ahaber.com.tr ÖZEL

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