İzmir saldırı sonrası merkezi sistemden çıktı! Her müezzin kendi camisinde ezan okuyacak
İzmir'deki bazı camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapılmasının ardından her camide ayrı ayrı ezan okunduğu eski sisteme dönüldü. İmam ve müezzinler, ezanı güzel okumak için açılan kurslarda eğitime alındı.
İzmir'de, geçen ay meydana gelen olayda, merkezi sistemin frekansına korsan şekilde giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, İzmir'deki bazı camilerden müzik yayını yaptı. O anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sonrasında Müftülük ve Savcılık soruşturma başlattı. Tepki çeken olayda, saldırıyı kimin yaptığı henüz belirlenemezken, bu olayın tekrar yaşanmaması için eskiye dönülmesine ve merkezi sistem yerine, camilerdeki görevlilerin vakit gelince ezanı birebir kendilerinin okumasına karar verildi. Bu uygulama için il genelindeki imam ve müezzinlere, ezanı güzel okuma dersleri verilmesi için harekete geçildi. İlk etapta 36 noktada uzman hocaların eğitmenliğinde kurs açıldı. Yine ilk etapta 400 imam ve müezzin kursa katıldı. Bu haftanın ilk günü açılan ilk kursun 80 saat süreceği; merkezi sistemin olmadığı dönemde olduğu gibi her camideki görevlilerin kendi cihazından ezanı okuyacağı belirtildi.
MAKAMLAR ÖĞRETİLİYOR
İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, kursları ziyaret etti. Kurs noktalarından Şadırvanaltı Camii'ne gelen Müftü Balkan, çalışmaları yerinde inceledi. Alsancak Hocazade Müezzini Muhammed Emin Ayaz (31) tarafından verilen eğitimde kursiyerlere sabah namazını Saba makamında, öğle namazını Uşak makamında, ikindi namazını Rast makamında, akşam namazını Segah makamında ve yatsı namazını ise Hicaz makamında okuma dersleri veriliyor.
İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, "Merkezi sistemden çıktığımız bu günlerde hocalarımız ezanı kendi camilerinde okuyacak. Kursiyerler ezanı makamlarına öte okuyacak. İnşallah kurslar bittiğinde güzel olan ezanlarımız daha güzel okunacak" dedi.
Merkezi sisteme giren kişi yada kişilerin kim olduğunun belirlenmesi için araştırmanın sürdüğünü belirten Balkan, Savcılığın tahkikatının sürdüğünü kaydetti.
Konak Selvili Mescit İmamı Ali Hasyüncü kurs hakkında (38), "Bizim için çok faydalı oluyor. İzmir'deki son hadiseden sonra faydalı bir kurs oldu. Daha güzel ezan okumamıza katkı sağladı" dedi.
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