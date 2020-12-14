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Son dakika: İzmir'de 2 kişi selde kayboldu

A Haber
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Giriş: 14.12.2020 08:26
Güncelleme:14.12.2020 08:45
İzmir’in Menderes ilçesinde karayolunda hareket halindeki hafif ticari araç, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılarak sürüklendi. Yaklaşık 800 metre sürüklenen araçtaki 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, 2 kişi ise akıntıya kapılarak kayboldu. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda sonuç alınamayınca arama-kurtarma çalışmalarına sabah devam edilmek üzere ara verildi. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

Olay, gece saatlerinde Menderes ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, sağanak yağışın etkisiyle oluşan ve karayolunu ortadan ikiye bölen sel sularının üzerinden geçmeye çalıştı. Ancak debisi yükselen ve hızla akan sel sularına kapılan hafif ticari araç, sürüklenmeye başladı. İddiaya göre araçta bulunan 5 kişi panik ve korku içinde araçtan atladı. 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, 2 kişi ise kayıplara karıştı.

İzmirde feci olay: Araç sel sularına kapıldı, iki kişi kayıp! İZMİR'DE FECİ OLAY: ARAÇ SEL SULARINA KAPILDI, İKİ KİŞİ KAYIP!

Olaydan sağ kurtulan 3 kişinin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada hafif ticari aracın 800 metre sürüklendikten sonra karaya oturduğu anlaşıldı. Ancak araçta bulunamayan 2 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalardan sonuç alınamayınca, yoğun yağış alan bölgede arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. kayıp 2 kişinin bulunması için sabah saat 09.00 itibari ile tekrar arama kurtarma çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi.

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