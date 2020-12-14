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İzmir'de feci olay: Araç sel sularına kapıldı, iki kişi kayıp!

Son dakika haberleri... 'in Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışan aracın sularına kapılması sonucu araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu. Dereköy ile Görece Mahallesi arasındaki Çakallar Mevkisi'ndeki dereden geçmeye çalışan bir hafif ticari araç, yağmur nedeniyle debisi yükselen derenin sularına kapıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.12.2020
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İzmir'de feci olay: Araç sel sularına kapıldı, iki kişi kayıp!

Dereköy Mahallesi ile Görece Mahallesi arasındaki Çakallar Mevkisi'ndeki dereden geçmeye çalışan bir hafif ticari araç, yağmur nedeniyle debisi yükselen derenin sularına kapıldı.

İzmir'de feci olay: Araç sel sularına kapıldı, iki kişi kayıp!

Aracın derede sürüklenmeye başlamasıyla birlikte araçtaki 5 kişiden 3'ü kurtulmayı başarırken, iki kişi sel sularında kayboldu.

İzmir'de feci olay: Araç sel sularına kapıldı, iki kişi kayıp!

Araçtan kurtulanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda ekip arama kurtarma çalışması başlatıldı. Araç olay yerinden yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulunurken, şartların zorlaşması üzerine ekipler aramaya ara verdi.

İzmir'de feci olay: Araç sel sularına kapıldı, iki kişi kayıp!

İki mahalle arasında polis ekipleri de nöbet tutarak başka kişilerin dereden geçmesine engelliyor.

İzmir'de feci olay: Araç sel sularına kapıldı, iki kişi kayıp!

Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarının sabah erken saatlerde başlayacağı öğrenildi.

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