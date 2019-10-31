31 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
31.10.2019

Son dakika: İzmir Karşıyaka'da yavru kediyi tekmeleyerek öldürdü | O anlar anbean kaydedildi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişinin, yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kediyi öldürdükten sonra biriyle konuşan saldırgan, olay yerinden ayrılıyor. Kediyi besleyen çevre sakinlerinin, şikayeti üzerine saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Örnekköy Mahallesi 7448/18 Sokak'ta bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, apartman sakinleri tarafından beslenen yavru kediye birçok kez tekme attı. Tekmelerden kurtulan kedi, apartmanın bahçesindeki bir ağacın arkasına saklanırken, saldırgan, yavru kediyi saklandığı yerde yine tekmeleyerek öldürdü.

SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

O anları, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti. Görüntülerde, saldırganın binanın dışında kediyi tekmeledikten sonra kedinin bir ağacın arkasına saklandığı görülüyor. Kedinin sakladığı alana giden saldırganın, etrafı kontrol ettikten sonra kediyi yine tekmeleyerek öldürdüğü de kamera görüntülerinde yer alıyor. Kediyi öldürdükten sonra biriyle konuşan saldırgan, olay yerinden ayrılıyor. Kediyi besleyen çevre sakinlerinin, şikayeti üzerine saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İzmir'de yavru kediyi tekmeleyerek öldürdü
İzmir'de yavru kediyi tekmeleyerek öldürdü
Yavru kediyi tekmeleyerek öldürdü
Yavru kediyi tekmeleyerek öldürdü
Bütün şehir bu olayı konuşuyor!
Bütün şehir bu olayı konuşuyor!
Ayağına düşen 'aslan balığı' öldürüyordu
Ayağına düşen 'aslan balığı' öldürüyordu
Bursa’da 50 milyon liralık vurgun! Dolandırıldığını tesadüfen öğrendi
Bursa’da 50 milyon liralık vurgun! Dolandırıldığını tesadüfen öğrendi
İki ilde dev kaçak akaryakıt operasyonu
İki ilde dev kaçak akaryakıt operasyonu
Babasının arabası perte çıkınca hüngür hüngür ağladı
Babasının arabası perte çıkınca hüngür hüngür ağladı
Deterjan yutan çocuk 8 yılda 300 ameliyat geçirdi
Deterjan yutan çocuk 8 yılda 300 ameliyat geçirdi
'Sigara' kavgasında silahlar ateşlendi: 5 yaralı
'Sigara' kavgasında silahlar ateşlendi: 5 yaralı
4 ilçede hırsızlık yapan kadınlar suç makinesi çıktı
4 ilçede hırsızlık yapan kadınlar suç makinesi çıktı
Otoyolda yürekleri sızlatan görüntü!
Otoyolda yürekleri sızlatan görüntü!
Eşinin benzin dökerek yaktığı kadından acı haber
Eşinin benzin dökerek yaktığı kadından acı haber
Daha Fazla Video Göster