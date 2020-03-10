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İstanbul’da yüzde 76 engelli gence feci dayak
İstanbul’un Avcılar ilçesinde 8 Mart Pazartesi Günü saat 14.30 sıralarında Cihangir Mahallesi Sefer Sokak'ta bir kişi, kız arkadaşına laf attığını öne sürdüğü yüzde 76 engelli olan genci dövdü. Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken olay sonrasından gözaltına alınan M.O'nun ifadesi alındıktan sonra serbest kaldı.
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