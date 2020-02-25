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25.02.2020
İstanbul'da video çeken genci bayılana kadar dövdüler
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde sosyal medya uygulamasına video çekmek için toplanan bir grup genç ile başka bir grup arasında kavga çıktı. Yaşanan kavgada bir genç bayılana kadar dövüldü. Bayılan genci, arkadaşları kucaklayıp hastaneye götürdü. Yaşananlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
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