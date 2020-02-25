İstanbul'da video çeken genci bayılana kadar dövdüler

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde sosyal medya uygulamasına video çekmek için toplanan bir grup genç ile başka bir grup arasında kavga çıktı. Yaşanan kavgada bir genç bayılana kadar dövüldü. Bayılan genci, arkadaşları kucaklayıp hastaneye götürdü. Yaşananlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.