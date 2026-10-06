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İngiltere-İsrail hattında diplomatik kriz: İsrailli diplomatlar sınır dışı mı edilecek?
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İngiltere-İsrail hattında diplomatik kriz: İsrailli diplomatlar sınır dışı mı edilecek?

İngiltere ile İsrail arasındaki diplomatik gerilim tırmanıyor. İsrail'in Doğu Kudüs'teki İngiliz Konsolosluğu'nun kapatılması ve diplomatların çekilmesi için tanıdığı sürenin dolmasına günler kala Londra'nın misilleme hazırlığında olduğu bildirildi. İngiltere'nin, İsrail geri adım atmazsa benzer sayıda İsrailli diplomatı sınır dışı etmeyi değerlendirdiği öne sürüldü. Krizin, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri ve İngiltere'nin ticari yaptırım kararları nedeniyle derinleştiği belirtildi.

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