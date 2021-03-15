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Son dakika: İstanbul'da trafik yoğunluğu! İşte son durum

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Giriş: 15.03.2021 08:32
Güncelleme:15.03.2021 08:39
Son dakika haberi... Kontrollü normalleşme kapsamında uygulanan 32 saatlik sokak kısıtlamasının ardından haftanın ilk mesai gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu var. İşte İstanbul trafiğinde son durum...

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İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu
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