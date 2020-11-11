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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: İstanbul'da suya zam geliyor! Ne kadar zam yapılacak? Su fiyatları 6 ayda yüzde 38 artmış olacak

Son dakika: İstanbul'da suya zam geliyor! Ne kadar zam yapılacak? Su fiyatları 6 ayda yüzde 38 artmış olacak

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Giriş: 11.11.2020 13:48
Güncelleme:11.11.2020 14:26
Son dakika haberi... İstanbul'a yeni yılda suya yüzde 25 zam geliyor. İstanbul'da suya en son 6 ay önce yaklaşık yüzde 13 zam yapılmıştı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

Son dakika haberi... İstanbul'a yeni yılda suya yüzde 25 zam geliyor. İstanbul'da suya en son 6 ay önce yaklaşık yüzde 13 zam yapılmıştı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

YÜZDE 38 ARTMIŞ OLACAK

Son zamla mega kentte su fiyatları 6 ayda yüzde 38 artmış olacak.

Son dakika: İSKİden suya yüzde 25 zam teklifi! SON DAKİKA: İSKİ'DEN SUYA YÜZDE 25 ZAM TEKLİFİ!

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İstanbul'da suya yüzde 25 zam!
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