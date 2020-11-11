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Son dakika: İstanbul'da suya zam geliyor! Ne kadar zam yapılacak? Su fiyatları 6 ayda yüzde 38 artmış olacak
Son dakika haberi... İstanbul'a yeni yılda suya yüzde 25 zam geliyor. İstanbul'da suya en son 6 ay önce yaklaşık yüzde 13 zam yapılmıştı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
Son dakika haberi... İstanbul'a yeni yılda suya yüzde 25 zam geliyor. İstanbul'da suya en son 6 ay önce yaklaşık yüzde 13 zam yapılmıştı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
YÜZDE 38 ARTMIŞ OLACAK
Son zamla mega kentte su fiyatları 6 ayda yüzde 38 artmış olacak.