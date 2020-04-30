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İstanbul’da polise yapılan silahlı saldırı ve çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

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30.04.2020
11 Nisan Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında sokağa çıkma yasağının olduğu anlarda Beyoğlu’nda akaryakıt istasyonunda 2 polisin saldırgan tarafından tabanca ile ateş açılması ve darp edilmesi sonucu yaralandığı olayla ilgili çatışma anları güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Silah seslerini duyarak saniyeler içerisinde olay yerine gelen Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin saldırgana karşı ateş açması sonucu yaralı polislerin şehit edilmekten son anda kurtuldukları ortaya çıktı.

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