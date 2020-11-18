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Son dakika: İstanbul'da PKK/KCK operasyonu

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Giriş: 18.11.2020 08:34
Güncelleme:18.11.2020 08:37
Son dakika haberi... İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, Sultanbeyli ve Çekmeköy’de terör örgütü PKK'ya yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı.

, 'ne () bağlı polis ekipleri, Sultanbeyli ve Çekmeköy'de terör örgütü 'ya yönelik 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 8'i göz altına alınarak yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

PKK/KCK operasyonu
PKK/KCK operasyonu
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