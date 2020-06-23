İstanbul’da minibüste şoföre maske uyarısı yapan kadın hakarete uğradı

Sultangazi'de geçtiğimiz pazar günü saat 10.00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı'nda işe gitmek için minibüse binen Nursel Güner, araçta sigara içtiği ve maske takmadığı için uyardığı minibüs şoförü tarafından hakarete uğradı. Güner, minibüs şoförünün üzerine yürüyüp hakaret ettiği anları cep telefonu kamerasına kaydetti.