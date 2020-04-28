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İstanbul’da minibüslerde aynı manzara; ikinci kez ceza yedi
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde sivil trafik ekipleri, sokağa çıkma yasağının ardından minibüs ve otobüslere denetim yaptı. Kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı için denetimlere takılan bir minibüsün daha önce de fazla yolcu taşımaktan ceza aldığı ortaya çıktı.
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