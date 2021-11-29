29 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları SON DAKİKA | İstanbul’da lodos ve yağışlı hava trafiği felç etti! Yoğunluk...

SON DAKİKA | İstanbul’da lodos ve yağışlı hava trafiği felç etti! Yoğunluk...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.11.2021 18:40
Son dakika... İstanbul’da gün içerisinde etkili olan şiddetli lodos ve yağış sebiyle, megakentin trafiği adeta felç oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik zaman zaman kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlanırken, yoğunluk ise İBB verilerine göre yüzde 78 seviyelerine ulaştı. İşte İstanbul'un ulaşım haritası....

SON DAKİKA: Meteorolojinin uyarıları sonrası İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İSTANBUL'DA TRAFİK KİLİT!

Şiddetli lodos ve yağışlı havanın etkili olduğu megakentte, araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar trafiği adeta felç etti.

İstanbul'un bir çok noktasındaki yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik bazı bölgelerde durma noktasına geldi.

KÖPRÜDE SON DURUM

İstanbul Boğazındaki lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde ise trafik zaman zaman kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlanıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle, bazı raylı sistem seferlerinde ve deniz ulaşımında da aksaklıklar yaşanıyor.

Lodos sebebiyle gemi kıyıya oturdu
Lodos sebebiyle gemi kıyıya oturdu
İstanbul’da trafik felç oldu
İstanbul'da trafik felç oldu
Lodos yıktı geçti! İstanbul Çanakkale Edirne Bursa İzmir Kocaeli Tekirdağ...
Lodos yıktı geçti! İstanbul Çanakkale Edirne Bursa İzmir Kocaeli Tekirdağ...
Tabelanın kadına çarpma anı kamerada
Tabelanın kadına çarpma anı kamerada
Binanın çatısı otomobilin üzerine uçtu o anlar kamerada
Binanın çatısı otomobilin üzerine uçtu o anlar kamerada
Şiddetli lodosun verdiği zarar drone ile havadan görüntülendi
Şiddetli lodosun verdiği zarar drone ile havadan görüntülendi
Dehşet kamerada! Konteynerler üst üste düştü
Dehşet kamerada! Konteynerler üst üste düştü
Lodosta can pazarı kamerada
Lodosta can pazarı kamerada
THY’nin 6 uçağı lodos nedeniyle...
THY'nin 6 uçağı lodos nedeniyle...
Lodos nedeniyle rezidans duvarından kopan parçalar otomobillerin üzerine düştü
Lodos nedeniyle rezidans duvarından kopan parçalar otomobillerin üzerine düştü
Bağcılar’da kafe çatısı 6 aracın üstüne devrildi
Bağcılar’da kafe çatısı 6 aracın üstüne devrildi
Mustafa Cengiz’e veda
Mustafa Cengiz’e veda
Daha Fazla Video Göster