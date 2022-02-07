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Son dakika: İstanbul’da kaynak suyu dolum tesisinde yangın çıktı! Yangına trafo arızası mı neden oldu?

A Haber
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Giriş: 07.02.2022 14:38
Son dakika haberine göre… Eyüpsultan Kemerburgaz'da bulunan doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. A Haber ekiplerinden İslim Çobanoğlu olay yerine gitti ve son durumu aktardı.

İslim Çobanoğlu'nun canlı yayında aktardıkları:

"Alevler gökyüzünü kaplamış durumda. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Tesisin içinde çalışanların olduğu bilgi var. İhbardan sonra bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bölgede su tankerleri de var ve yangının söndürülmesi için kullanılıyor. Olay yerine ekipler kısa sürede geldi ve müdahale etmeye çalışıyorlar. Yangın yerinden çıkan siyah dumanlar görünüyor ve gökyüzünü kaplıyor.

Ekipler alevleri kontrol altına almak için canla başla görev yapıyor. Biz olay yerine geldiğimiz de içeride insanların olduğu söylendi. Su tankerleri de yanığının söndürülmesi için destek veriyor."

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