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Son dakika: İstanbul'da HES yeşili! Haritanın rengi değişti! İşte İstanbul'da en riskli bölgeler

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Giriş: 22.02.2021 12:19
Güncelleme:22.02.2021 12:30
İstanbul'da HES haritasının rengi değişti. İstanbul'da 3 ay önce kıpkırmızı olan HES haritası yeşile döndü. Tedbirde ısrar ve aşı normal hayatın müjdecisi olacak. İstanbul'un ilçelerinde son durum ne?Yüksek riskli bölgeler nereler? İşte İstanbul'un eski ve yeni hali...

İstanbul'da HES haritasının rengi değişti. İstanbul'da 3 ay önce kıpkırmızı olan HES haritası yeşile döndü. Tedbirde ısrar ve aşı normal hayatın müjdecisi olacak. İstanbul'un ilçelerinde son durum ne?Yüksek riskli bölgeler nereler? İşte İstanbul'un eski ve yeni hali...

Son dakika: İstanbulda HES yeşili! Haritanın rengi değişti! İşte İstanbulda en riskli bölgeler SON DAKİKA: İSTANBUL'DA HES YEŞİLİ! HARİTANIN RENGİ DEĞİŞTİ! İŞTE İSTANBUL'DA EN RİSKLİ BÖLGELER
Başkan Erdoğan tarih verdi! Normalleşme ne zaman başlıyor? Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? Mart ayı itibarıyla... BAŞKAN ERDOĞAN TARİH VERDİ! NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLIYOR? KISITLAMALAR HANGİ İLLERDE KALKACAK? MART AYI İTİBARIYLA...

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İstanbul'da HES yeşili
İstanbul'da HES yeşili
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