Son dakika: İstanbul'da HES yeşili! Haritanın rengi değişti! İşte İstanbul'da en riskli bölgeler

İstanbul'da HES haritasının rengi değişti. İstanbul'da 3 ay önce kıpkırmızı olan HES haritası yeşile döndü. Tedbirde ısrar ve aşı normal hayatın müjdecisi olacak. İstanbul'un ilçelerinde son durum ne?Yüksek riskli bölgeler nereler? İşte İstanbul'un eski ve yeni hali...

İstanbul'da HES haritasının rengi değişti. İstanbul'da 3 ay önce kıpkırmızı olan HES haritası yeşile döndü. Tedbirde ısrar ve aşı normal hayatın müjdecisi olacak. İstanbul'un ilçelerinde son durum ne?Yüksek riskli bölgeler nereler? İşte İstanbul'un eski ve yeni hali...