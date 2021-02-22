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22 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Başkan Erdoğan tarih verdi! Normalleşme ne zaman başlıyor? Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? Mart ayı itibarıyla... Başkan Erdoğan tarih verdi! Normalleşme ne zaman başlıyor? Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? Mart ayı itibarıyla... Normalleşme ne zaman başlıyor | Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak | Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan yasak ve kısıtlamalar meyvelerini verdi. Türkiye'de her geçen gün düşen vaka sayılarıyla birlikte kademeli normalleşme adımları atılacak. Başkan Erdoğan kademeli normalleşme için 1 Mart tarihini işaret etmişti. Bu kapsamda yüz yüze eğtim belirlenen kriterler içinde yeniden başlayacak, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırılacak. Lokanta, restoran ve kafelerin yeniden hizmet vermeye başlayacak olması esnafın da yüzünü güldürdü. Peki hangi illerde kademeli normalleşme başlayacak? İşte Türkiye'nin merakla beklediği haberin detayları... Giriş Tarihi: 22.02.2021 10:20 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 10:20
Başkan Erdoğan'ın Kovid-19 salgınının seyrine göre tedbiri elden bırakmayacak şekilde normalleşme adımlarının mart ayında atılacağına ilişkin açıklaması esnafta büyük heyecana yol açtı.
GALERİ DEVAM EDİYOR Salgın tedbirleri sebebiyle aylardır işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımlar ise bir takım kriterler göz önünde bulundurularak atılacak. Normalleşme sürecinde en büyük kriter ise illerin vaka ve aşı oranları olacak. İL BAZINDA AÇILIP KAPANMA OLACAK
Bu noktada ise Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı il il vaka artış haritası normalleşme sürecinin seyrini belirleyecek ve ülke genelinde tümden kapanma ya da açılma yerine artık iller bazında kapanma ya da açılma hayata geçirilecek.
VAKA SAYILARINA GÖRE İLLER SINIFLANDIRILACAK
Vaka sayısı ve aşılanma oranları göz önünde bulundurularak iller 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandırılacak ve illerin normalleşme takvimi buna göre şekillenecek.
Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli, yüz binde 11-35 arası vaka olan iller orta riskli, yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller yüksek riskli, yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise çok yüksek riskli olarak belirlenecek. Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.
İKİ HAFTADA BİR GÜNCELLENECEK
İşletmelere uygulanan kısıtlamalar ile hafta sonu yasaklarına yöne verecek güncelleme ise iki haftada bir Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak. Şayet bir ildeki vaka sayısı artışa geçerse o ile yönelik kapanma ya da tam tersi vaka sayısında azalma olursa açılma gündeme gelecek. Yeni modeller bir nevi illerin kaderini o ilde yaşayan vatandaşlar belirlemiş olacak. Salgın sürecinde tedbiri elden bırakmayan ve kurallara eksiksiz uyan illerde tedbirler kontrollü bir şekilde gevşetilecek.