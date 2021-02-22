Son dakika: İstanbul'da HES yeşili! Haritanın rengi değişti! İşte İstanbul'da en riskli bölgeler
İstanbul'da HES haritasının rengi değişti. İstanbul'da 3 ay önce kıpkırmızı olan HES haritası yeşile döndü. Tedbirde ısrar ve aşı normal hayatın müjdecisi olacak. İstanbul'un ilçelerinde son durum ne?Yüksek riskli bölgeler nereler? İşte İstanbul'un eski ve yeni hali...
İstanbul'da vakaların tırmanışa geçtiği dönemde tamamen kırmızıya bürünen HES haritası yaklaşık 3 ay sonra renk değiştirdi. Türkiye nüfusunun yaklaşık 5'te 1'ine sahip İstanbul'daki vaka sayısı kısıtlamalar ile birlikte hızla azaldı.
En son açıklanan rakamlara göre vaka sayısı 100 binde 60.19'a kadar geriledi. Megakent, 1 milyon 68 bin 415 kişiyle en çok aşı yapılan il oldu. Kentte 1 Mart'la birlikte ilk normalleşme adımlarının atılması bekleniyor.
YÜKSEK RİSKLİ İLÇELER NERELER?
Yüksek riskli bölgeler Sultangazi, Bağcılar, Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Sefaköy ve Esenyurt'taki lokal yerlerle sınırlı kaldı.
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