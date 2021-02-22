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Son dakika: İstanbul'da HES yeşili! Haritanın rengi değişti! İşte İstanbul'da en riskli bölgeler

'da HES haritasının rengi değişti. İstanbul'da 3 ay önce kıpkırmızı olan yeşile döndü. Tedbirde ısrar ve aşı normal hayatın müjdecisi olacak. İstanbul'un ilçelerinde son durum ne?Yüksek riskli bölgeler nereler? İşte İstanbul'un eski ve yeni hali...

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
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Son dakika: İstanbul'da HES yeşili! Haritanın rengi değişti! İşte İstanbul'da en riskli bölgeler

İstanbul'da vakaların tırmanışa geçtiği dönemde tamamen kırmızıya bürünen HES haritası yaklaşık 3 ay sonra renk değiştirdi. Türkiye nüfusunun yaklaşık 5'te 1'ine sahip İstanbul'daki vaka sayısı kısıtlamalar ile birlikte hızla azaldı.

Son dakika: İstanbul'da HES yeşili! Haritanın rengi değişti! İşte İstanbul'da en riskli bölgeler

En son açıklanan rakamlara göre vaka sayısı 100 binde 60.19'a kadar geriledi. Megakent, 1 milyon 68 bin 415 kişiyle en çok aşı yapılan il oldu. Kentte 1 Mart'la birlikte ilk normalleşme adımlarının atılması bekleniyor.

Son dakika: İstanbul'da HES yeşili! Haritanın rengi değişti! İşte İstanbul'da en riskli bölgeler

YÜKSEK RİSKLİ İLÇELER NERELER?

Yüksek riskli bölgeler Sultangazi, Bağcılar, Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Sefaköy ve Esenyurt'taki lokal yerlerle sınırlı kaldı.

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