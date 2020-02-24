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24.02.2020
İstanbul’da feci kaza! Lüks otomobil yolun karşısına geçen adama çarpıp altına aldı
İstanbul’da geçtiğimiz 2 Ocak Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Şişli Zincirlikuyu Eski Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halinde olan lüks otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan adama çarpıp altına aldı. Otomobilin kaldırıma çıktığı feci kaza güvenlik kameralarına yansırken, yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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