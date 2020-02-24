24 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
24.02.2020

İstanbul’da feci kaza! Lüks otomobil yolun karşısına geçen adama çarpıp altına aldı

İstanbul’da geçtiğimiz 2 Ocak Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Şişli Zincirlikuyu Eski Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halinde olan lüks otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan adama çarpıp altına aldı. Otomobilin kaldırıma çıktığı feci kaza güvenlik kameralarına yansırken, yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Feci kaza! Çarpıp altına aldı
Feci kaza! Çarpıp altına aldı
Magandalar İstanbul trafiğinde terör estirdi
Magandalar İstanbul trafiğinde terör estirdi
Karı-koca kavgası kanlı bitti!
Karı-koca kavgası kanlı bitti!
Bugün hava durumu nasıl olacak?
Bugün hava durumu nasıl olacak?
Babasını baltayla öldürdü
Babasını baltayla öldürdü
Taksim’de izin alınmadan kurulan sergi platformu söküldü
Taksim’de izin alınmadan kurulan sergi platformu söküldü
Manisa’daki son deprem sonrası ilk görüntüler
Manisa’daki son deprem sonrası ilk görüntüler
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
Köpeklerin keyfini kaçıran müzisyen
Köpeklerin keyfini kaçıran müzisyen
İstanbul'da korku dolu anlar
İstanbul'da korku dolu anlar
İstanbul'da panik anları! Görenler telefonuna sarıldı
İstanbul'da panik anları! Görenler telefonuna sarıldı
İran'da korkutan deprem! Türkiye'den de hissedildi
İran'da korkutan deprem! Türkiye'den de hissedildi
Daha Fazla Video Göster