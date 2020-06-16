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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: İstanbul'da en riskli ilçeler belli oldu! İşte CANLI coronavirüs haritası... (Bağcılar, Büyükçekmece, Ümraniye...) |Video

Son dakika: İstanbul'da en riskli ilçeler belli oldu! İşte CANLI coronavirüs haritası... (Bağcılar, Büyükçekmece, Ümraniye...) |Video

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Giriş: 16.06.2020 15:18
Son dakika haberi; 1 Haziran 'yeni normalleşme' kararlarının ardından vatandaşların tedbirlere dikkat etmemesi ve virüsün sona ermiş gibi davranmaları günlük vaka sayılarında artışa neden oldu? Koronavirüs haritasına yansıyan artış İstanbul geneline yayıldı. Peki İstanbul'da hangi ilçeler riskli? Türkiye genelinde durum nasıl? İşte endişe veren koronavirüs haritasının detayları...

Son dakika haberi; 1 Haziran 'yeni normalleşme' kararlarının ardından vatandaşların tedbirlere dikkat etmemesi ve virüsün sona ermiş gibi davranmaları günlük vaka sayılarında artışa neden oldu? Koronavirüs haritasına yansıyan artış İstanbul geneline yayıldı. Peki İstanbul'da hangi ilçeler riskli? Türkiye genelinde durum nasıl? İşte endişe veren koronavirüs haritasının detayları...

Koronavirüs yoğunluk haritası Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen Hayat Eve Sığar uygulamasıyla beraber vatandaşların kullanımına açılmıştı. Güncellenen uygulamayla, Ankara, İzmir ve İstanbul'daki tüm ilçelerin koronavirüs vaka ve risk durumları görüntülenebiliyor. Ankara, İzmir ve İstanbul'da mahalle mahalle sokak sokak koronavirüs yoğunluk durumu evinizin yakınlık durumuna göre sorgulanıyor. İşte güncel Ankara, İzmi ve İstanbul koronavirüs haritası. İlçe ilçe koronavirüs haritasında son durum...

Corona virüs haritası güncellendi! İşte Ankara, İzmir ve İstanbulda ilçe ilçe son durum CORONA VİRÜS HARİTASI GÜNCELLENDİ! İŞTE ANKARA, İZMİR VE İSTANBUL'DA İLÇE İLÇE SON DURUM

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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