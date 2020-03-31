İstanbul’da coronavirüs kurallarına uymayan minibüslere ceza yağdı

İçişleri Bakanlığının yayımladığı şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik genelgesi uyarınca denetimler sürüyor. Esenyurt'ta uyarılara rağmen yüzde 50 kapasite kuralına uymayan, ayakta yolcu alan minibüsçülere ceza kesildi. Kurallara uyan sürücülere ise teşekkür edildi.