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İstanbul’da boş araziye yeni doğan bebeği bırakanlar bulundu

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04.05.2020
İstanbul'da 22 Nisan'da yeni doğan bebeği boş arsaya bırakan baba Cüneyt A. ve arkadaşı Yusuf K. ile bebeğin annesi Cansel K. polis tarafından yakalandı. Bebeğin tedavisi devam ederken, üç şüpheli sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Arkadaşı Yusuf K. ile bebeği taşıyan baba Cüneyt A.'nın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

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