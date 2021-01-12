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İstanbul’da beklenen yağış başladı

İHA
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Giriş: 12.01.2021 19:15
Güncelleme:12.01.2021 19:16
Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından beklenen yağış akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda da etkili olan yağış ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından yağışlı hava ve rüzgar İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.

Uyarıları dikkate alarak yağışa karşı temkinli yola çıkan vatandaşlar şemsiyeleriyle yoluna devam ederken, hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarında bir süre beklerken, bazıları ise poşetlerle kendini korumaya çalıştı.

Taksim ve İstiklal Caddesi'nde etkili olan sağanak yağış ve rüzgarlı hava hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle şemsiyesi olan vatandaşlar zor anlar yaşarken, şiddetli esen rüzgar meydanda bulunan zabıta bariyerlerinin de devirdi.

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