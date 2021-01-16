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İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı

İHA
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Giriş: 16.01.2021 16:10
Güncelleme:16.01.2021 16:11
Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya başladı. Silivri, Başakşehir ve Bahçeşehir tarafında etkili olmaya başlayan yağışın, ilerleyen saatlerde kent genelinde etkili olmaya başlaması bekleniyor.
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı
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