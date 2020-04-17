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17.04.2020

İstanbul’da akılalmaz görüntüler! Hırsızlar eve girmeden önce kavga ettiler

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde girdikleri evden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin eve girmeden önce kavga etmeleri ve yüzlerini gizlemeye çalışmaları anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

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