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İstanbul’da akılalmaz görüntüler! Hırsızlar eve girmeden önce kavga ettiler
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde girdikleri evden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin eve girmeden önce kavga etmeleri ve yüzlerini gizlemeye çalışmaları anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
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