İstanbul'da 6 bin 88 imitasyon kol saati ele geçirildi

İstanbul'da dikim evi ve terzi görünümde dizayn edilmiş 4 ayrı iş yerine düzenlenen baskında ünlü markaların taklidi 6 bin 88 kol saati ele geçirildi. Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten işlem başlatılan 5 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da dikim evi ve terzi görünümde dizayn edilmiş 4 ayrı iş yerine düzenlenen baskında ünlü markaların taklidi 6 bin 88 kol saati ele geçirildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü markaların kol saati taklitlerinin Çin ve Tayvan'dan zulalı konteynerlerde getirilip, vergi ödenmeden farklı fatura ve gümrük beyannameleriyle yurda kaçak olarak sokulması üzerine çalışma başlattı.

6 BİN 88 İMİTASYON KOL SAATİ

Fatih'de dikim evi ve terzi görünümde dizayn edilmiş 4 ayrı iş yerine eş zamanlı baskın düzenleyen polis, gizli bölmelere saklanmış 6 bin 88 imitasyon kol saati ele geçirildi. Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten işlem başlatılan 5 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.