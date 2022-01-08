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İstanbul'a şehit ateşi düştü

İHA
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Giriş: 08.01.2022 22:34
Güncelleme:08.01.2022 22:35
Akçakale Şanlıurfa hudut hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan 3 askerden Piyade Onbaşı Enes Koç’un Bahçelievler’deki ailesine şahadet haberi verildi.

Akçakale Şanlıurfa hudut hattına teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı. Patlamada şehit olan Piyade Onbaşı Enes Koç'un İstanbul Bahçelievler'deki ailesine acı haberi verildi.

BABA OCAĞINDA KUR'AN-I KERİM OKUNDU

Haberi alan şehit yakınları, ailenin evlerine geldi. Hüznün hakim olduğu evin önüne Bahçelievler Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin baba ocağında Kur'an-ı Kerim okundu. Şehit Koç'un cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

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